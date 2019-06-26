Зеленский обновил состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики

КИЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом обновил состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, в который вошли американские, европейские эксперты, представители Всемирного банка, ООН и ряда других международных организаций. Об этом сообщила в среду пресс-служба главы украинского государства.

Возглавил организацию заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка. "Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики будет центром разработки решений для борьбы с коррупцией. Мы будем быстро реагировать на недостатки антикоррупционного законодательства или институтов и инициировать соответствующие решения", - заявил Рябошапка.

В Совете также будут работать руководители Transparency International на Украине, Европейской бизнес-ассоциации, Американской торговой палаты, общественных организаций Центр противодействия коррупции и Центр политико-правовых реформ. Впервые официальный статус наблюдателей в Совете получили представители международных организаций и дипломатических учреждений, которые предоставляют Украине помощь в борьбе с коррупцией. Так, наблюдателями в Совете стали представители Всемирного банка, Агентства США по международному развитию, Программы развития ООН, Организации экономического сотрудничества и развития, Антикоррупционной инициативы Европейского Союза на Украине и другие.

Совет, согласно указу президента, также должен обеспечить координацию работы государственных органов и негосударственных организаций по борьбе с коррупцией. Предыдущий состав Совета, как подчеркнул его глава, не собирался почти три года. Первое заседание обновленного состава состоится в ближайшее время.