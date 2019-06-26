МВД Украины получило 691 сообщение о нарушениях с начала кампании по выборам в Раду

КИЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Правоохранители Украины с начала избирательной кампании по внеочередным выборам в Верховную раду получили 691 сообщение о нарушениях. Об этом в среду на брифинге сообщил советник министра внутренних дел - председатель координационного штаба МВД Иван Стойко.

"Поступило 691 сообщение о нарушениях с начала избирательной кампании. Из низ 501 нарушение - незаконная агитация. Выявлено 78 случаев подкупа избирателей", - рассказал Стойко.

Он напомнил, что тому, кто дает взятку, законом предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы, а получателю взятки - три года.

"Анализируя сегодняшние события, мы видим где-то уже второй день практически рост правонарушений. Если их ранее было в среднем по 70-80, то сегодня их уже более 150. Больше всего нарушений зарегистрировано в Киеве - 64, в Луганской и Запорожской областях - по 59, в Харьковской - 55, в Одесской - 44. По пяти фактам, которые были вчера, они были внесены в Единый реестр досудебных расследований", - сказал Стойко.

По его словам, уже открыто 23 уголовных дела, из которых 15 связаны с нарушением избирательного законодательства и семь - с проведением выборов.

Стойко также сообщил, что в связи с выборами в Раду МВД с 15 июля переходит на усиленный режим.