Зеленский назначил "постпреда президента Украины" в Крыму

КИЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил "постоянного представителя" главы государства в Крыму. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.

"Назначить Кориневича Антона Александровича постоянным представителем президента Украины в автономной республике Крым", - указано в документе.

Кориневич - кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, передает телеканал NewsOne. Он является специалистом в сфере международного гуманитарного, уголовного и энергетического права.

С августа 2017 года эту должность занимал Борис Бабин, который был уволен экс-президентом Украины Петром Порошенко в декабре 2018 года.