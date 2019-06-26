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Кризис на Украине
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В ЛНР сообщили о начале отвода вооруженных сил в районе Станицы Луганской

Разведение сил и средств в Донбассе предусмотрено минскими соглашениями

ЛУГАНСК, 26 июня. /ТАСС/. Предусмотренное минскими соглашениями разведение сил и средств в Донбассе началось на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской. Об этом сообщил представитель Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Роман Иванов.

"Разведение началось", - сказал он.

Ранее в среду около полудня представители Народной милиции ЛНР и киевских силовиков запустили сигнальные ракеты белого цвета, обозначающие готовность начать разведение.

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