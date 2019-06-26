Помпео назвал Иран главным спонсором терроризма

ТАСС, 26 мая. Госсекретарь США Майкл Помпео по итогам переговоров с министром иностранных дел Индии Субраманиямом Джайшанкаром заявил, что Иран является главным мировым спонсором терроризма. Об этом в среду сообщило агентство ANI.

"США считают, что Иран является крупнейшим спонсором терроризма в мире. Есть общее понимание угрозы [от Ирана] и необходимости сдержать эту угрозу, которая представляет опасность не только для Ближнего Востока, но и всему миру", - сказал госсекретарь.

Он также добавил, что у США и Индии есть общая цель гарантировать, чтобы "цены на энергоносители были на нужном уровне". Ситуация вокруг Ирана обострилась после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия, а Тегеран эти обвинения отверг. Цены на нефть после инцидента выросли.

Госсекретарь США проводит турне по государствам Азии. 24 июня Помпео посетил Саудовскую Аравию и ОАЭ, во вторник он совершил необъявленный визит в Афганистан, где встретился с президентом этой страны Ашрафом Гани.