Додон признал, что пошел на хитрость, чтобы отстранить Демпартию от власти в Молдавии

ТАСС, 26 июня. Президент Молдавии Игорь Додон признал, что вынужден был пойти на хитрость, чтобы отстранить Демократическую партию от управления страной. Об этом он рассказал в интервью "Комсомольской правде" , опубликованном в среду.

По его словам, переговоры с Демпартией после февральских выборов в парламент были провоцирующим маневром.

"Это был провоцирующий маневр, иначе мы не сошлись бы с правой партией Acum. Но это нормально. Я реалист. Ни одна партия, которая заключала союз с [бывшим лидером Демпартии Владимиром] Плахотнюком, не выжила. Он всех сожрал. Где [экс-премьер Молдавии Владимир] Филат, у которого была серьезная партия? В тюрьме. Где либералы, которые контролировали Кишинев? Где проевропейский чистенький [экс-премьер Молдавии] Юрий Лянкэ? Где коммунисты, которые пошли с ним на сговор? Нет их. Я уверен: если бы мы сделали коалицию с Плахотнюком, к осени нас уже бы не было", - сказал президент.

Он отметил, что считает разрешение политического кризиса в стране своей победой.

"Я лично считаю, что в этой ситуации победил. Изначально все риски были мои. 8 июня я собрал свою фракцию партии социалистов и сказал: есть два сценария. Согласиться с решением Конституционного суда, согласно которому президента отстранили от власти и распустили парламент. Или мы договариваемся с правой партией Acum, идем на взаимные уступки и сегодня же избираем правительство. Но по второму сценарию есть риски, что на всех нас откроют уголовные дела. Мы не были уверены, что кто-то депутатов из трусости не сбежит, и мы окажемся без большинства в парламенте. Я рисковал не только собой, но и семьей. Было много угроз. Я знаю Плахотнюка. Он этого просто так не оставит. Я человек злой, и память у меня хорошая, но до его злопамятности мне далеко. У него ко мне личный счет", - добавил Додон.