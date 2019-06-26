В ПАСЕ заявили, что проект резолюции по полномочиям делегации России не ущемляет ее прав

СТРАСБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Проект резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о подтверждении полномочий российской делегации никак не ограничивает ее права. Об этом заявил в среду журналистам глава группы Объединенных европейских левых в ПАСЕ представитель Нидерландов Тини Кокс.

"Россия остается в ПАСЕ как полноценный участник, без всяких ограничений", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

"Он [проект резолюции] только содержит призыв, потому что мы хотим, чтобы Россия сделала что-то", - продолжил политик. "Мы дали понять, что за пять лет [отсутствия России в ПАСЕ] накопилось много вопросов, которые должны быть разрешены. Есть много дискуссий, которые должны быть проведены с нашими новыми российскими коллегами, поэтому не будет никаких ограничений, чтобы мы могли обсуждать все темы с Россией", - добавил он.

При этом Кокс предупредил, что к проекту еще могут быть представлены поправки.

Авторы проекта резолюции среди прочего призывают Москву отпустить украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы, немедленно заплатить все взносы в бюджет Совета Европы, сотрудничать с Совместной следственной группой по катастрофе MH17 над Донбассом, "принять меры по недопущению нарушений прав ЛГБТ-сообщества, особенно в Чеченской Республике, а также расследовать преступления, совершенные в прошлом", взаимодействовать с международным сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова.

Рассмотрение проекта резолюции ПАСЕ по полномочиям российской делегации состоится после 16:30 мск.