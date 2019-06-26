{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Разногласия между Россией и ПАСЕ
Обновлено 

В ПАСЕ заявили, что проект резолюции по полномочиям делегации России не ущемляет ее прав

Авторы проекта резолюции среди прочего призывают Москву отпустить украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы и немедленно заплатить все взносы в бюджет Совета Европы
Описание
© EPA/PARICK SEEGER

СТРАСБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Проект резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о подтверждении полномочий российской делегации никак не ограничивает ее права. Об этом заявил в среду журналистам глава группы Объединенных европейских левых в ПАСЕ представитель Нидерландов Тини Кокс.

На эту тему

"Россия остается в ПАСЕ как полноценный участник, без всяких ограничений", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

"Он [проект резолюции] только содержит призыв, потому что мы хотим, чтобы Россия сделала что-то", - продолжил политик. "Мы дали понять, что за пять лет [отсутствия России в ПАСЕ] накопилось много вопросов, которые должны быть разрешены. Есть много дискуссий, которые должны быть проведены с нашими новыми российскими коллегами, поэтому не будет никаких ограничений, чтобы мы могли обсуждать все темы с Россией", - добавил он.

При этом Кокс предупредил, что к проекту еще могут быть представлены поправки.

Авторы проекта резолюции среди прочего призывают Москву отпустить украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы, немедленно заплатить все взносы в бюджет Совета Европы, сотрудничать с Совместной следственной группой по катастрофе MH17 над Донбассом, "принять меры по недопущению нарушений прав ЛГБТ-сообщества, особенно в Чеченской Республике, а также расследовать преступления, совершенные в прошлом", взаимодействовать с международным сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова.

Рассмотрение проекта резолюции ПАСЕ по полномочиям российской делегации состоится после 16:30 мск.

Теги
РоссияРазногласия между Россией и ПАСЕ
Саммит G20 в Осаке
Макрон планирует провести двустороннюю встречу с Путиным на полях G20
Президент Франции также намерен провести переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином
Читать полностью