Порошенко назвал "поражением всего мира" возвращение делегации России в ПАСЕ

КИЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) является поражением не только Украины, Европы, но и в целом всего мира. Об этом в среду заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.

"Возвращение России в ПАСЕ - поражение не только Украины, но и всей Европы и мира", - написал он в своем Telegram-канале.

При этом Порошенко посчитал нужным выразить благодарность украинской делегации, которая в последние дни выступала против возвращения России в ПАСЕ.

"Они [украинская делегация] сражались, как могли. Но их бросили без дипломатического прикрытия", - считает экс-лидер Украины.