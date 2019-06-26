Макрон планирует провести двустороннюю встречу с Путиным на полях G20

ПАРИЖ, 26 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует провести двустороннюю встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита G20, который пройдет Осаке 28-29 июня. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Елисейского дворца.

"Мы подтверждаем, что президент республики проведет двусторонние встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, председателем КНР Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным", - указали в Елисейском дворце.

"Также будут организованы другие переговоры, которые мы сможем подтвердить в ближайшее время", - добавили в пресс-службе администрации французского лидера.

Ранее в ходе пресс-конференции с премьер-министр Японии Синдзо Абэ в Токио Макрон сообщил, что на саммите планирует затронуть ряд тем, в частности, вопросы международной торговли, отношения между США и Китаем, вопросы изменения климата. Президент Франции также планирует продолжить обсуждение ядерной программы Ирана и региональных кризисов.

Саммит "двадцатки" будет уже четырнадцатым в истории и первым, который организуют в Японии. Форум пройдет в международном выставочном комплексе INTEX Osaka на искусственном острове Сакисима в Осакском заливе. Там же открыт и пресс-центр для журналистов. События саммита будут освещать около 7 тыс. представителей СМИ.