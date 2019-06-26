Власти Индонезии намерены разместить тюрьмы на необитаемых островах - министр

СИНГАПУР, 26 июня. /ТАСС/. Власти Индонезии намерены перенести часть тюрем на необитаемые острова, где будут в основном содержаться осужденные за тяжкие преступления. Как сообщает в среду газета Jakarta Post, такое предложение озвучил министр-координатор по вопросам политики, юстиции и безопасности Виранто.

"Большинство тюрем расположено в черте городов, что позволяет заключенным часто нарушать режим содержания", - сказал министр. Кроме того, "в настоящее время во многих случаях осужденные по различным статьям содержатся вместе. Например, человек совершил небольшую кражу, но сидит вместе с наркокурьерами или обвиненными в терроризме, в конечном итоге попадает под их негативное влияние", - отметил Виранто.

"Увеличение числа заведений пенитенциарной системы позволит решить подобные проблемы", - подчеркнул министр. "Мы можем использовать почти все из 6 тыс. необитаемых островов, чтобы разместить там тюрьмы", - добавил он. Виранто также привел данные, согласно которым, в настоящее время в заключении под стражей находятся свыше 263 тыс. человек, между тем местные тюрьмы рассчитаны лишь на 127 тыс. человек.

В настоящее время на отдаленном острове Нусакамбанган находится тюрьма, где содержатся особо опасные преступники, также там приводятся в исполнение смертные приговоры.