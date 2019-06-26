Премьер Чехии заявил, что оппозиция добивается дестабилизации ситуации в стране

ПРАГА, 26 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии и лидер политического движения АНО ("Акция недовольных граждан"), долларовый миллиардер Андрей Бабиш обвинил правительственную оппозицию в попытке дестабилизировать ситуации в республике. С таким обвинением политик выступил в среду на внеочередном заседании нижней палаты национального парламента, на котором рассматривается вопрос о вынесении вотума недоверия кабинету министров.

"Я воспринимаю это [отправить кабмин в отставку] как попытку дестабилизировать нашу страну, - отметил Бабиш. - Это [вотум недоверия] противоречит интересам граждан нашей республики".

Ранее Бабиш сообщил журналистам, что оппозиция не сможет вынести вотум недоверия правительству, поскольку имеет менее половины голосов в нижней палате парламента. АНО и входящей правительственную коалицию республики Чешской социал-демократической партии принадлежат 93 депутатских кресла. Кабмин также поддерживает компартия, фракция которой состоит из 15 депутатов. Таким образом в поддержку кабмина выскажутся 108 из 200 парламентариев.

Оппозиция требует отставки правительства премьера Бабиша, которого Еврокомиссия (ЕК) подозревает в конфликте интересов. Вокруг премьера недавно разразился скандал, вызванный публикацией проекта аудиторского отчета ЕК. Еврокомиссия намерена потребовать от Чехии возвращения почти $20 млн, якобы незаконно полученных фирмами, связанными с политиком.

Бабиш категорически отвергает обвинения в свой адрес. Развязанную против себя кампанию он связывает с происками политических оппонентов АНО.