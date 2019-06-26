Суд Киева отклонил иск к лидеру "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрию Бойко

КИЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Шестой апелляционный административный суд Киева отказал в удовлетворении иска к одному из лидеров украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрию Бойко в полном объеме. Об этом сообщила в среду пресс-служба партии.

"Один из членов партии "Оппозиционный блок" - женщина из Одессы - требовала признать, что Юрий Бойко по-прежнему является руководителем данной партии, и на этом основании отменить постановление ЦИК о его регистрации кандидатом в народные депутаты Украины", - пояснил юрист Александр Пузанов.

Он подчеркнул, что никаких правовых оснований для удовлетворения иска не было. "Иск абсолютно безосновательный. Юрий Бойко, согласно всем государственным реестрам, является сопредседателем партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Эти данные достоверные, соответственно, у ЦИК были все законные основания, чтобы зарегистрировать его в качестве кандидата в народные депутаты", - подчеркнул Пузанов.

Ранее "Оппозиционная платформа - За жизнь" сообщила, что требование отменить регистрацию одного из лидеров партии Юрия Бойко кандидатом в народные депутаты по списку этой политической силы поступило в Шестой апелляционный административный суд Киева. По информации партии, иск подали "вступившие в сговор представители старой и новой власти из-за растущей поддержки избирателями партии Юрия Бойко и Виктора Медведчука". При этом партия не указывала, кто конкретно подал иск.

"Оппозиционный блок" в 2014 году создавался на основе Партии регионов экс-президента Виктора Януковича перед выборами в Верховную раду. Он занял на выборах третье место и получил в Раде 44 мандата. Сопредседателями фракции были Александр Вилкул и Юрий Бойко.

В ноябре 2018 году группа депутатов во главе с Бойко предложила курс на широкое объединение оппозиционных сил в стране в преддверии выборов президента и договорилась о создании новой политической платформы с партией Вадима Рабиновича "За жизнь". Однако другая часть членов партии была против такого объединения, произошел раскол, в результате возникло две партии - "Оппозиционный блок" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Согласно последнему соцопросу, проведенному социологической группой "Рейтинг", из тех, кто уже определились и готовы проголосовать на выборах 21 июля, "Оппозиционную платформу - За жизь" поддерживают более 12% опрошенных, она уверенно занимает второе место в рейтинге партий-фаворитов парламентской гонки. На первом месте с результатом 45,3% президентская партия "Слуга народа", третью позицию занимает партия "Голос" музыканта Святослава Вакарчука - 8,4%, у "Европейской солидарности" Петра Порошенко - 7,2%, замыкает пятерку партия "Батькивщина" Юлии Тимошенко с 7% поддержки респондентов. У партии "Оппозиционный блок" - показатель ниже статистической погрешности - 1,7%.