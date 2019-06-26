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Ушаков заявил, что Турция получит С-400 в июле

По словам помощника президента РФ, с контрактом "картина ясная"

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Турция получит российские комплексы С-400 в июле, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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"Поставки состоятся в июле", - отметил он. "Там примерно картина ясная [с этим контрактом] как нам, так и туркам", - добавил Ушаков.

Он не исключил, что президент России Владимир Путин может обсудить этот контракт на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая состоится на полях саммита Группы двадцати 29 июня в Осаке.

"В России высоко ценят настрой турецкого руководства на выполнение этого контракта [о поставках С-400], невзирая на беспрецедентное давление США, требующих его пересмотра", - добавил представитель Кремля.

По его словам, в центре внимания переговоров двух лидеров будет ситуация в Сирии.

С-400 "Триумф" - ЗРС большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет.

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ТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипУшаков, Юрий Викторович
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