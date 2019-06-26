Трамп исключил возможность проведения наземной операции США против Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не рассматривает возможность проведения американской наземной операции против Ирана, однако уверен, что Вашингтон обладает превосходящими силами. Об этом он заявил в среду в эфире телеканала "Фокс бизнес".

На вопрос о том, будет ли война между США и Ираном, Трамп ответил: "Надеюсь, что нет. Но если что-то произойдет, мы в очень выигрышном положении". "Я не говорю о наземной операции, я не говорю, что мы отправим миллион солдат, - добавил он. - Я просто говорю, если что-то произойдет, это не займет много времени".