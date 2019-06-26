Зеленский поручил начать с 2020 года внедрение стандартов НАТО в ВС Украины

КИЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Процесс внедрения стандартов и процедур НАТО в деятельность Вооруженных сил Украины (ВСУ) должен начаться в 2020 году. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с начальником Генштаба ВСУ Русланом Хомчаком.

"Особое внимание обращаю на реформирование управления ВСУ, - цитирует Зеленского его пресс-служба. - Эта работа должна не быть имитацией, а стать реальными шагами реформирования украинской армии согласно стандартам Североатлантического альянса".

По словам Зеленского, внедрение стандартов НАТО нужно начинать с этапа подготовки личного состава ВСУ. Кроме того, среди первоочередных задач - по-прежнему повышение престижа военной службы.

Ранее власти Украины неоднократно высказывались за необходимость включения страны в структуры НАТО и Европейского Союза. 19 февраля экс-президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в конституцию, которые закрепили формулировку о "европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины".