Литва закупит 4 млн доз препаратов йода на случай аварии на БелАЭС

ВИЛЬНЮС, 26 июня. /ТАСС/. Препараты йода в количестве 4 млн таблеток закупит Литва на случай аварии с радиоактивным выбросом на строящейся в Белоруссии рядом с литовской границей и в 50 км от Вильнюса атомной электростанции (БелАЭС). Об этом в среду сообщил журналистам замминистра здравоохранения балтийской республики Альгирдас Шешельгис.

"Закупаются 4 млн таблеток с содержанием йода, которые предохраняют от радиации щитовидную железу. В первую очередь ими будут обеспечены жители в зоне 30 км от ядерного объекта", - сказал он (население Литвы составляет около 2,8 млн человек - прим. ТАСС).

По словам Шешельгиса, это будет сделано еще в текущем году. "Остается техническая работа: дойти до каждого из жителей и вручить препарат с объяснением, как его принимать", - отметил замминистра. Затем таблетками предстоит обеспечить население других прилегающих к проблемной территории районов и Вильнюса.

Специальная межведомственная комиссия обсуждала в среду план работ, которые необходимо выполнить для того, чтобы Литва была в состоянии готовности на случай аварии на расположенном по соседству ядерном объекте.

Строительство БелАЭС, осуществляемое при участии госкорпорации "Росатом", началось в 2009 году у города Островец (Гродненская область). Литва считает строящуюся станцию небезопасной и утверждает, что Минск не склонен придерживаться международных требований в сфере ядерной энергетики.

В Белоруссии говорят, что претензии Литвы лежат в политической плоскости. В Минске не раз подчеркивали, что безопасность АЭС будет обеспечена в соответствии с самыми высокими стандартами. Согласно плану, первый блок станции должен быть пущен в текущем, второй - в 2020 году.