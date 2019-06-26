Президент ЮАР подтвердил намерение начать экспроприацию земель белых фермеров

ПРЕТОРИЯ, 26 июня. /ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса подтвердил, что ускорение земельной реформы путем начала экспроприаций без компенсации по-прежнему стоит на повестке дня его администрации и парламента шестого созыва, сформированного по итогам выборов 8 мая. Об этом он заявил в среду во время выступления перед депутатами Национальной ассамблеи, которое транслировал телеканал Эс-эй-би-си.

"Одной из главных задач нового парламента является окончание работы над конституционными поправками, которые точно разъяснят, как должна будет осуществляться экспроприация земли без компенсации. Парламент также должен обсудить и принять закон об экспроприациях, который закрепит конкретные условия и практические методы [этой процедуры]", - сказал Рамапоса. По его словам, правительство при перераспределении земли должно выйти за рамки стратегии ее добровольного выкупа у фермеров по рыночной цене. Таким образом Рамапоса ответил на упреки лидера левопопулистской партии "Борцы за экономическую свободу" Джулиуса Малемы, днем ранее обратившего внимание на то, что вопрос об изъятии земель у белых фермеров не был затронут в его первом обращении к парламенту нового созыва 20 июня.

"Земля должна быть передана тем, кто ее обрабатывает, и тем, кто в ней нуждается", - подчеркнул глава государства. При этом он также отметил, что экспроприации - важный, но не единственный инструмент, которым должны пользоваться власти ЮАР для ускорения реформы. Полный список мер в этом направлении должна в ближайшее время представить в своем отчете специальная группа президентских советников.

Решение о необходимости перехода к экспроприациям земли без компенсаций в ЮАР было принято в декабре 2017 года на съезде правящего "Африканского национального конгресса". Парламент страны спустя два месяца утвердил резолюцию о начале работы над поправками в конституцию, 25-я статья которой в нынешней редакции защищает права собственников. В ноябре проект реформы был одобрен профильным парламентским комитетом. Для внесения поправок в основной закон страны, они должны быть вынесены на голосование двух палат южноафриканского парламента и поддержаны не менее, чем двумя третями их членов.