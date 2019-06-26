Двенадцать человек скончались в Англии из-за вспышки стрептококковой инфекции

ЛОНДОН, 26 июня. /ТАСС/. Вспышка стрептококковой инфекции унесла жизни 12 человек в английском графстве Эссекс, которое расположено к северо-востоку от Лондона. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального отделения Национальной службы здравоохранения (NHS).

По ее данным, всего было зарегистрировано 32 случая заболевания пожилых людей стрептококком группы А. В связи с этим медики создали специальную группу, чтобы взять под контроль ситуацию с распространением опасной бактерии. "NHS графства Эссекс тесно сотрудничает с правительственной медицинской службой Public Health England (PHE) и другими партнерами, чтобы справиться с этим локальным инцидентом. Были приняты дополнительные меры эпидемиологического контроля, чтобы предотвратить распространение инфекции в этом районе", - сказала представитель NHS в графстве Эссекс Рэйчел Хирн.

"Риск заражения инфекцией очень низок для подавляющего большинства людей, и лечение антибиотиками очень эффективно, если начать его своевременно. Мы будем продолжать работать с нашими партнерами из PHE, чтобы изучить причины этой вспышки, а также принять все возможные меры для обеспечения защиты местного населения", - добавила она.

Стрептококк группы А - это бактерия, которая может находиться в горле или на коже человека, не провоцируя при этом никаких заболеваний. Большинство стрептококков группы А в случае попадания в ослабленный организм могут вызывать ангину, скарлатину или кожную инфекцию, что может представлять опасность для жизни.