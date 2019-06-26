Суд Киева окончательно запретил Компартии участвовать в выборах в Раду

КИЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Шестой апелляционный административный суд Киева отказался удовлетворить иск Коммунистической партии Украины (КПУ), в котором политсила просила признать противоправным и отменить постановление ЦИК об отказе в регистрации кандидатов депутаты на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом в среду сообщается на сайте суда.

"Коллегия судей отказала в удовлетворении данного иска, так как обжалованное постановление ЦИК соответствует требованиям действующего законодательства Украины", - сказано в сообщении.

Суд считает, что ЦИК принял правильное решение, руководствуясь законом "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики". Закон вступил в силу 15 мая 2015 года.

Лидер Компартии Петр Симоненко раскритиковал решение ЦИК. "Отказ ЦИК зарегистрировать список кандидатов в народные депутаты от Коммунистической партии Украины подтверждает то, о чем Компартия заявляла с самого начала: смена в президентском кресле олигарха [Петра] Порошенко на [Владимира] Зеленского не привела и не могла привести к смене установленного в результате вооруженного переворота 2014 года контролируемого и управляемого США марионеточного режима олигархов, неонацистов и криминала, а лишь "освежила" его при помощи легкого политического макияжа", - написал он в Facebook.

Симоненко отметил, что Компартия на Украине не запрещена, о чем знают в Министерстве юстиции, в реестре которого партия зарегистрирована. "Но именно Минюст и лично министр [Павел] Петренко своими преступными решениями все пять лет препятствуют тому, чтобы Компартия принимала участие в выборах и вместе с партиями войны и депутатами-нацистами во главе со спикером [Андреем] Парубием, проголосовавшими за так называемый закон о "декоммунизации", делают все, чтобы лишить людей возможности отдать свои голоса за тех, кто готов защищать коренные интересы трудовых классов, а не горстки олигархов, нацистов и бандитов при власти", - отметил Симоненко.

Лидер украинских коммунистов сообщил, что партия готовит обращение в ЕСПЧ по этому вопросу.