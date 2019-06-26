Британские истребители Typhoon сопроводили российские военные самолеты

ЛОНДОН, 26 июня. /ТАСС/. Истребители Typhoon Королевских ВВС Великобритании дважды поднимались в воздух во вторник, 25 июня, с эстонской авиабазы Эмари для сопровождения российских военных самолетов. Об этом в среду информировала пресс-служба Минобороны Соединенного Королевства.

"Истребители Typhoon сначала сопроводили российский военно-транспортный самолет, а затем - два российских истребителя и еще один военно-транспортный самолет", - говорится в сообщении британского оборонного ведомства.

В апреле британские ВВС приступили к выполнению миссии НАТО по патрулированию эстонского воздушного пространства, сменив ВВС Германии. Истребители ВВС Великобритании в июне неоднократно поднимались в воздух с военного аэродрома Эмари для идентификации и сопровождения самолетов ВКС России.

В Минобороны России ранее неоднократно заявляли, что все полеты самолетов ВКС России соответствуют международным правилам использования воздушного пространства. Экипажи не нарушают границ других государств.