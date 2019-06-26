Постпред ЕС при ООН заявил об безальтернативности сделки с Ираном

ООН, 26 июня. /ТАСС/. Ядерная сделка с Ираном не имеет альтернатив, международное сообщество должно сохранить соглашение.

Об этом заявил в среду на заседании Совбеза постпред Евросоюза при ООН Жоао Вале де Алмейда.

"Сейчас мы стоим на опасном перепутье по договору с Ираном, - отметил он. - Следует напомнить, что по сути это краеугольное соглашение, которому нет никаких альтернатив".

"Надеемся, что международное сообщество будет работать не покладая рук, чтобы сохранить Совместный план действий по иранской ядерной программе (СВПД) при условии, что Иран будет выполнять соглашение", - добавил дипломат.