Госбюро расследований Украины возбудило восемь дел против Порошенко

КИЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины расследует восемь дел в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом в среду заявил директор бюро Роман Труба.

"Мы расследуем уголовные производства относительно возможных злоупотреблений, превышений служебных полномочий, других противоправных действий чиновников, в том числе экс-президента. Таких производств в настоящее время у нас есть восемь", - приводит его слова агентство УНН.

Ранее бывший заместитель главы администрации президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов зарегистрировал в Государственном бюро расследований Украины пять исков против Порошенко. В отношении экс-президента были заведены дела по обвинению в государственной измене, отмывании средств, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов и неуплате налогов, в попытке узурпации судебной власти, а также "по факту незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году из-за отсутствия коалиции в Раде".

Глава ГБР Роман Труба 20 июня заявил, что допросы свидетелей по уголовным делам, возбужденным в отношении Порошенко, начнутся на следующей неделе. Вместе с тем сам Порошенко опроверг заявления об открытии против него персональных дел.