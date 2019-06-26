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Саммит G20 в Осаке
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Reuters: пресс-служба британского премьера подтвердила встречу Мэй с Путиным на G20

Согласно источникам агентства, Мэй заявит Путину о готовности Лондона к иным отношениям с Россией при изменении позиции Москвы

ЛОНДОН, 26 июня. /ТАСС/. Канцелярия британского премьер-министра Терезы Мэй подтвердила ее встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Соединенного Королевства.

По словам представителя британского премьера, Мэй заявит Путину, что Лондон готов к иным отношениям с РФ при изменении позиции Москвы, в частности, отказа от действий, которые подрывают международные договоренности и систему коллективной безопасности. Россия последовательно отрицает обвинения стран Запада в том, что она предпринимает такие действия.

В свою очередь представитель Мэй заявил, что предстоящая встреча премьер-министра с Путиным не означает нормализации отношений между Лондоном и Москвой. Речь идет лишь о возможности донести до Москвы позицию Лондона о перспективах отношений.

Ранее в среду помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Путин проведет встречу с Мэй в Осаке 28 июня вечером.

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Путин, Владимир ВладимировичВеликобританияРоссияУшаков, Юрий ВикторовичМэй, ТерезаСаммит G20 в Осаке
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