Парламент Грузии выдал разрешение на арест депутата Мелии по делу о митингах в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 26 июня. /ТАСС/. Парламент Грузии принял большинством голосов постановление разрешить Генпрокуратуре ходатайствовать на суде об избрании предварительного заключения для депутата от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия, обвиняемого в организации беспорядков на митингах в Тбилиси. Пленарное заседание парламента транслировалось в прямом эфире на сайте законодательного органа.

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"91 "за" и ни одного "против". Голосование окончено. Постановление принято, соответственно, я сегодняшнее заседание объявляю закрытым", - сказал спикер парламента Арчил Талаквадзе по итогам голосования.

Принятию постановления предшествовало объединенное заседание парламентских комитетов по процедурным и юридическим вопросам, депутаты которых 15 голосами "за" и четырьмя "против" также удовлетворили просьбу прокуратуры дать разрешение на арест оппозиционера.

Заседание комитетов, которое длилось более шести часов, проходило в напряженной обстановке на фоне взаимных обвинений. Соратники Мелия по партии обвиняли власти в политическом преследовании, а члены правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" говорили о том, что следуют букве закона и должны учесть просьбу следственного органа.

Генпрокуратура Грузии во вторник выдвинула обвинения Мелии по делу о беспорядках на акции протеста в Тбилиси у здания парламента 20 июня. Уголовное дело в отношении Мелия возбуждено по статье "организация группового насилия, руководство им и участие [в нем]", что карается лишением свободы на срок от четырех до шести лет.

В Тбилиси у здания парламента Грузии с 20 июня проводятся масштабные митинги. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, глава российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов, являющийся президентом МАП, занял кресло спикера. Недовольная этим оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента. В ходе беспорядков пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.