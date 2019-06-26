ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме

СТРАСБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в среду одобрили резолюцию, подготовленную мониторинговым комитетом, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме, все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены. За принятие документа проголосовало 116 парламентариев, против - 62, воздержались - 15.

Как ранее сообщил журналистам глава группы Объединенных европейских левых в ПАСЕ представитель Нидерландов Тини Кокс, согласно документу "Россия остается в ПАСЕ как полноценный участник, без всяких ограничений".

В документе подчеркивается, что "Ассамблея постановляет ратифицировать полномочия делегации Российской Федерации". При этом, документ содержит пункт с призывом к России выполнить рекомендации, включенные в резолюции 1990 (2014 год), 2034 (2015) и 2063 (2015), в которых речь, в частности, идет о возвращении Крыма и выполнения минских договоренностей.

Авторы проекта резолюции среди прочего призывают Москву отпустить украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы, немедленно заплатить все взносы в бюджет Совета Европы, сотрудничать с Совместной следственной группой по катастрофе MH17 над Донбассом, "принять меры по недопущению нарушений прав ЛГБТ-сообщества, особенно в Чеченской Республике, а также расследовать преступления, совершенные в прошлом", взаимодействовать с международным сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова.

"Ассамблея ожидает, что ее открытое предложение о диалоге будет взаимным и приведет к конкретным результатам, - отмечается в документе. - Ассамблея предлагает своему комитету по мониторингу представить отчет о выполнении обязанностей и обязательств Российской Федерацией в кратчайшие сроки, но не позднее, чем на сессии, которая состоится в апреле 2020 года".

К документу было предложено 19 поправок, из которых была принята лишь одна. Она гласит, что текст после пункта 13.5 "[Ассамблея призывает Россию] сотрудничать в полном объеме с международным сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова" добавить параграф: "в полной мере сотрудничать со всеми органами по наблюдению за соблюдением прав человека, включая обеспечение их полного и беспрепятственного прямого доступа ко всем местам, в которых Россия осуществляет оперативную деятельность".

Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава сенаторской части делегации РФ в ПАСЕ Сергей Кисляк назвал лишь "набором политических заявлений" эти призывы, содержащиеся в резолюции. "В том виде, в котором это есть в [проекте] резолюции, это набор политических заявлений. Мы можем с ними соглашаться или не соглашаться, но мы готовы работать над повесткой дня", - сказал Кисляк.