Twitter запретит политическую рекламу в Канаде

ОТТАВА, 26 июня. /ТАСС/. Компания Twitter запретит в Канаде политическую рекламу в своей социальной сети до начала предвыборной кампании кандидатов и партий, участвующих в парламентских выборах. Об этом в среду телеканалу CBC заявила представитель компании в Канаде Мишель Остин. Выборы намечены на 21 октября текущего года.

"Twitter не допустит никакой рекламы политических партий или кандидатов, начиная с 30 июня, - сказала она. - Но как только начнется предвыборная кампания, мы позволим ее размещать". Согласно канадским законам, предвыборная кампания должна начаться не позднее, чем за 36 дней до даты выборов. О времени начала предвыборной кампании объявляет премьер-министр страны.

Ранее спецслужбы Канады заявили, что считают "очень вероятным" вмешательство третьих стран в парламентские выборы 2019 года. В частности, речь шла об использовании для этих целей различных социальных сетей.