Делегации из Прибалтики, Грузии, Польши и Украины покинули ПАСЕ

СТРАСБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Делегация Украины покинула Парламентскую ассамблею Совета Европы в среду после того, как ассамблея проголосовала за проект резолюции о подтверждении полномочий делегации РФ в полном объеме.

"Мы покидаем ПАСЕ", - сказал один из украинских законодателей после оглашения итогов голосования.

Глава украинской делегации Владимир Арьев заявил, что вопрос о дальнейшем нахождении Украины в ПАСЕ будет решать новый состав Верховной рады, избранный в результате предстоящих 21 июля внеочередных выборов. "Это мой последний день в ПАСЕ. Следующая Верховная рада решит сама, участвовать ли ей в работе дискредитированной организации", - написал он на своей странице в Facebook.

Член украинской делегации Алексей Гончаренко сообщил, что летнюю сессию ПАСЕ также покидают делегации Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии и часть делегатов Польши. "Мы заявили о том, что прекращаем работу на этой сессии, - заявил он в прямом эфире телеканала "Прямой". - Мы не будем больше работать на этой сессии. Мы возвращаемся в наши столицы, чтобы обсудить вопрос о том, как работать дальше".

Сами представители делегаций Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии и Польши никаких заявлений на этот счет пока не делали.