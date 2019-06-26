СМИ: демонстранты в Гонконге вновь оцепили штаб-квартиру полиции

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 26 июня. /ТАСС/. Около тысячи демонстрантов в Гонконге в среду вечером вновь оцепили штаб-квартиру местной полиции в районе Ван Чай, заблокировав ее входы. Об этом сообщила радиотелевещательная корпорация RTHK .

С Гонконга выдачи нет. Почему жители автономии выступают против закона об экстрадиции?

Акция протеста пока проходит мирно, столкновений не отмечено. Ее участники требуют освободить задержанных и выражают намерение провести у здания всю ночь, после чего переместиться к офису Департамента юстиции в соседнем районе.

Ранее в течение дня несколько сотен демократических активистов провели марш перед генеральными консульствами стран "Большой двадцатки", пытаясь привлечь международное внимание к ситуации в этом специальном административном районе Китая перед саммитом G20 в Осаке. Они передали зарубежным дипломатам петиции, в которых призывается обратить внимание на кризис в Гонконге, где прокатилась волна массовых протестов против попыток принятия малопопулярного закона об экстрадиции.