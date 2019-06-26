Постпред Ирана при ООН: ответ на санкции США соответствует условиям ядерной сделки

ООН, 26 июня. /ТАСС/. Решение Ирана по наращиванию обогащения урана полностью соответствует оговоренным в ядерной сделке действиям в случае возвращения односторонних санкций. Об этом заявил в среду на заседании постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

"Как уже было сказано, если адекватные практически меры членов сделки не будут приняты в течение 60 дней, Иран будет вынужден приостановить соблюдение ограничений по обогащению урана, - сказал он. - Это минимальная мера, которую может принять Иран. Я должен подчеркнуть, что это решение полностью соответствуем пунктам 26 и 36 Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД)".

"Иран преисполнен решимости отстаивать свои интересы против любого экономического терроризма со стороны США", - указал Тахт-Раванчи.

"Выход США из сделки сделал СВПД для Ирана практически пустым документом, - добавил он. - Это беспрецедентное безответственное поведение постоянного члена СБ ООН".

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД по иранской ядерной программе - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. По версии иранской стороны, участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.