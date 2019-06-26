CNN: в Конгрессе США проголосовали за то, чтобы вызвать советницу Трампа на слушания

ТАСС, 26 июня. Комитет Палаты представителей Конгресса США по надзору проголосовал в среду за то, чтобы официально вызвать советницу президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй для дачи показаний. Об этом сообщает телеканал CNN.

По его данным, это произошло после того, как Конуэй в среду не появилась на слушаниях в комитете. Председатель Элайджи Каммингс при этом предупредил, что в случае игнорирования также официальной повестки комитет проголосует за то, чтобы признать действия Конуэй неуважением к суду.

"Это не сговор с целью обезмолвить ее или ограничить ее права по первой поправке [к конституции США], - заявил Каммингс. - Это попытка исполнить федеральный закон. Никто в стране не стоит выше закона".

Американский независимый федеральный орган по осуществлению надзора 13 июня рекомендовал президенту США немедленно отправить в отставку Конуэй в связи с неоднократным нарушением одного из федеральных законов. Речь идет о действующем в США с 1939 года законе Хэтча, запрещающем госслужащим, за исключением президента, вице-президента и сотрудников администрации высокого ранга, высказываться в поддержку кандидатов на выборах. Данный орган еще никогда не рекомендовал главе государства отправить в отставку сотрудника Белого дома в связи с нарушением этого закона.

В документе отмечается, что Конуэй неоднократно нарушала закон, "оскорбляя кандидатов в президенты от Демократической партии, выступая в качестве должностного лица во время телевизионных интервью и в социальных сетях". В связи с этим Трампу было рекомендовано немедленно снять советника с занимаемой должности.

Белый дом отказался сделать это, аргументировав свою позицию тем, что выводы надзорного органа "глубоко ошибочны и нарушают ее конституционные права на свободу слова и соблюдение предусмотренных законом процедур". Трамп выразил мнение, что "ей пытаются отказать в праве на свободу слова".