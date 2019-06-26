Трамп обвинил Мюллера в незаконном уничтожении улик

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Спецпрокурор США Роберт Мюллер, проводивший расследование относительно приписываемого РФ вмешательства в американские выборы, нарушил закон, удалив переписку сотрудников ФБР, которая являлась важной уликой. Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox Business.

Трамп пояснил, что речь идет о переписке, которую вели в 2015-2016 годах являвшиеся в то время сотрудниками ФБР Питер Стржок и Лиза Пейдж. Стржок в 2017 году в течение нескольких недель участвовал в расследовании Мюллера, и, по данным СМИ, считался одним из ведущих экспертов по России в ФБР. Выдержки из переписки Стржока и Пейдж, которая являлась его подчиненной и любовницей, были опубликованы рядом американских СМИ в 2017 году. Многие республиканцы назвали эту переписку подтверждением того, что данные сотрудники ФБР рассчитывали помешать избранию Трампа президентом, а также сфабриковать улики против него.

"Эти двое любовников работали на Роберта Мюллера", - сказал Трамп, подчеркнув, что Стржок и Пейдж "вовсю обменивались сообщениями". "Мюллер уничтожил их незаконно. Он уничтожил всю электронную корреспонденцию, - подчеркнул американский лидер. - Роберт Мюллер уничтожил их текстовые сообщения". "Это незаконно, это преступление", - заявил Трамп. Он выразил уверенность в том, что республиканцам следует тщательно разобраться в этом.

Говоря о планируемом 17 июля выступлении Мюллера на открытом совместном заседании спецкомитета по разведке и юридического комитета Палаты представителей Конгресса США, Трамп подчеркнул: "Это продолжается бесконечно. Не было никакого препятствования правосудию, не было никакого сговора [с РФ]".