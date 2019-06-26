"Нидерландские железные дороги" выплатят миллионы евро выжившим в Холокосте

ГААГА, 26 июня. /ТАСС/. Компания "Нидерландские железные дороги" намерена выплатить компенсации людям, выжившим в Холокосте, а также их ближайшим родственникам. Об этом сообщил в среду исполнительный директор компании Роджер ван Бокстел.

По его словам, речь идет о евреях со всех Нидерландов, которых транспортировали на голландских поездах в концентрационные лагеря. По предварительным оценкам, в настоящее время в Нидерландах проживают около 500 таких людей. Каждый из них получит единовременную выплату в размере €15 тыс. Помимо этого, вдовы или вдовцы получат по €7,5 тыс., а дети - €5 тыс. или €7,5 тыс. В общей сложности выплаты получат 5-6 тыс. человек.

Таким образом ван Бокстел последовал совету специального комитета, который в своем исследовании пришел к выводу о необходимости выплаты компенсаций. На эти цели компания уже выделила "десятки миллионов евро". Кроме того, компания "Нидерландские железные дороги" намерена провести детальное изучение своей роли в Холокосте.

По данным историков, компания транспортировала 100 тыс. евреев с различных голландских железнодорожных станций в лагерь Вестерборк в Нидерландах, откуда их направляли в Освенцим или Собибор. Живыми из них вернулись лишь около 5 тыс. человек.