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Выход США и России из ДРСМД
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НАТО согласовала меры реагирования на распад ДРСМД

Альянс намерен гарантировать эффективность и безопасность своей системы ядерного сдерживания, отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг EPA-EFE/OLIVIER HOSLET
Описание
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© EPA-EFE/OLIVIER HOSLET

БРЮССЕЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Министры обороны НАТО "согласовали действия альянса после распада Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 августа", которые "включают активизацию разведки и расширение учений, развитие систем ПВО и ПРО, а также обычных вооружений". Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду на пресс-конференции по итогам первого заседания министров обороны альянса.

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Он также объявил о намерении альянса "гарантировать эффективность и безопасность своей системы ядерного сдерживания".

"Министры обороны стран НАТО решили не размещать новые ядерные ракеты в Европе после распада ДРСМД. Однако НАТО должна гарантировать эффективность и надежность своего ядерного сдерживания", - сказал Столтенберг.

Отвечая на вопрос, не осложнят ли новые меры диалог с Москвой в рамках Совета Россия - НАТО, он заявил: "Ни в коем случае. Меры, которые мы согласовали сегодня, будут реализованы, только если Россия не вернется в ДРСМД".

Теги
Столтенберг, ЙенсВыход США и России из ДРСМД
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