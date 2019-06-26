Украина отвергла предложение МИД России по украинским морякам

КИЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Украина не намерена принимать предложение России по задержанным в Керченском проливе украинским морякам, содержащееся в полученной Киевом ноте российского внешнеполитического ведомства. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

"Получили российскую дипломатическую ноту. Россия "отчиталась" о выполнении решения Международного трибунала ООН по морскому праву, точнее, о своем нежелании это решение выполнять, - написал он на своей странице в Facebook. - В этой ноте россияне пытаются заставить нас признать судебное преследование, которое ведется против наших моряков, а косвенно и оккупацию Крыма, а также требуют действовать в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ. Так не будет".

Климкин вновь потребовал от России "немедленно и безусловно выполнить решение Международного трибунала и освободить 24 украинских моряка и три корабля".

Как сообщили в МИД РФ, Украине и в Международный трибунал были направлены ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.