НАТО не видит сигналов, что Россия готова выполнить ультиматум США по ДРСМД

БРЮССЕЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. НАТО не видит сигналов, что Россия готова до 2 августа выполнить ультиматум США об уничтожении крылатых ракет 9М729, чтобы сохранить Договор о запрещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). С таким утверждением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду на пресс-конференции по итогам первого заседания министров обороны альянса.

Выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Главное

"Мы не видим никаких свидетельств, что Россия намерена вернуться к соблюдению ДРСМД", - сказал он. "В первую очередь, мы договорились, что Россия нарушает ДРСМД. Страны НАТО в этой связи единогласно поддержали решение начать процедуру прекращения действия договора, которая завершится 2 августа. Россия должна изменить свое поведение и перестать нарушать договор - это единственный способ спасти ДРСМД, который в противном случае прекратит свое существование 2 августа", - считает Столтенберг.

"Россия создала, испытала и развернула свои новые ракеты SSC-8 (классификация НАТО для ракеты 9М729), которые способны нести ядерные заряды и которые могут достичь европейских городов в течение нескольких минут. В итоге в Европе нет новых американских ракет, однако есть российские", - озвучил Столтенберг позицию НАТО, которая в таком виде была сформулирована еще в декабре 2018 года, когда США выдвинули России ультиматум с требованием уничтожить новые крылатые ракеты.

РФ отвергла эти претензии, заявив, что технические параметры ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных ДРСМД параметров.

1 февраля США объявили о начале официальной процедуры расторжения ДРСМД. Она рассчитана на шесть месяцев, со 2 августа договор утратит силу.