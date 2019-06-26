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Политический кризис в Венесуэле
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В Каракасе заявили о новой попытке госпереворота и убийства Мадуро

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес отметил, что заговорщики хотели захватить склады с оружием и военный аэропорт, а затем освободить из заключения экс-министра обороны Рауля Бадуэля
Президент Венесуэлы Николас Мадуро REUTERS/Marco Bello
Описание
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© REUTERS/Marco Bello

ТАСС, 26 июня. Власти Венесуэлы предотвратили очередную попытку государственного переворота, заявил в среду министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес.

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"У нас есть видеозаписи, которые представляют собой доказательства передачи оружия и денег [для осуществления переворота]", - сказал он на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Telesur.

По словам министра, план заговорщиков состоял в том, чтобы захватить склады с оружием и военный аэропорт в Каракасе, а затем освободить из заключения экс-министра обороны Рауля Бадуэля, который в 2009 году был приговорен к длительному тюремному сроку по делу о коррупции, и провозгласить его президентом Венесуэлы.

Родригес отметил, что противники президента Венесуэлы Николаса Мадуро наняли иностранных наемников для того, чтобы убить главу государства.

"Было три боевые группы - группа "Сукре", группа "Ландер" и группа "Улисес". Целью группы "Сукре" был захват и убийство президента Мадуро", - сказал он. Родригес уточнил, что противники Мадуро наняли для этой цели "израильских, американских и колумбийских террористов".

Помимо главы государства они должны были убить председателя Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо и главу Боливарианской службы разведки Густаво Гонсалеса Лопеса, а также похитить главу МВД Венесуэлы Нестора Ревероля и захватить президентский дворец Мирафлорес.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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