В Каракасе заявили о новой попытке госпереворота и убийства Мадуро

"У нас есть видеозаписи, которые представляют собой доказательства передачи оружия и денег [для осуществления переворота]", - сказал он на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Telesur.

По словам министра, план заговорщиков состоял в том, чтобы захватить склады с оружием и военный аэропорт в Каракасе, а затем освободить из заключения экс-министра обороны Рауля Бадуэля, который в 2009 году был приговорен к длительному тюремному сроку по делу о коррупции, и провозгласить его президентом Венесуэлы.

Родригес отметил, что противники президента Венесуэлы Николаса Мадуро наняли иностранных наемников для того, чтобы убить главу государства.

"Было три боевые группы - группа "Сукре", группа "Ландер" и группа "Улисес". Целью группы "Сукре" был захват и убийство президента Мадуро", - сказал он. Родригес уточнил, что противники Мадуро наняли для этой цели "израильских, американских и колумбийских террористов".

Помимо главы государства они должны были убить председателя Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо и главу Боливарианской службы разведки Густаво Гонсалеса Лопеса, а также похитить главу МВД Венесуэлы Нестора Ревероля и захватить президентский дворец Мирафлорес.