Зариф назвал незаконными заявления Трампа о готовности уничтожить Иран

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Вашингтон не обладает возможностями уничтожить Иран без применения запрещенных вооружений, заявления президента США Дональда Трампа на этот счет являются нарушением норм международного права. Такое мнение выразил иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф в интервью телекомпании Си-эн-эн, оно вышло в эфир в среду.

Зариф прокомментировал слова Трампа о том, что Вашингтон готов дать Ирану мощный ответ вплоть до уничтожения страны "Это заявление свидетельствует о том, что намерения США, без сомнения, незаконны, - сказал он. - США не в том положении, чтобы уничтожить Иран. У них нет таких возможностей, если не считать применения с этой целью запрещенных вооружений". "Я также полагаю, президенту Трампу следует помнить, что мы живем не в XVIII веке, существует Устав ООН, и угроза применения силы является незаконной", - добавил он.