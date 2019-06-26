Трамп отправился на саммит G20 в Японию

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп отправился в среду на совещание Группы двадцати в Японию, а также с визитом в Республику Корея. Лайнер американского лидера вылетел в районе 14:00 по местному времени (21:00 мск) с авиабазы Эндрюс, расположенной в окрестностях Вашингтона в штате Мэриленд.

Планируется, что сначала Трамп проведет пару дней в Осаке, где пройдет саммит G20, на полях которого состоится ряд двусторонних встреч его участников, а затем переедет в Сеул.

Это будет вторая по счету поездка Трампа в Южную Корею за время пребывания на посту президента США. Первый такой визит прошел в ноябре 2017 года. Вылет главы Белого дома из Осаки в Сеул намечен на вечер 29 июня.

Восемь двусторонних встреч

Как сообщил на предотъездном брифинге для журналистов представитель администрации США высокого ранга, в Вашингтоне исходят из того, что в Осаке Трамп на полях саммита "двадцатки" примет участие в общей сложности в восьми двусторонних встречах.

Как ожидается, у Трампа пройдут переговоры с президентами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом, председателем КНР Си Цзиньпином, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, премьерами Индии, Японии и Австралии Нарендрой Моди, Синдзо Абэ и Скоттом Моррисоном, а также наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Российско-американские переговоры

Особое внимание, в том числе в США, приковано к предстоящему новому очному контакту российского и американского лидеров. Эта встреча, как уточнил ранее помощник президента России Юрий Ушаков, пройдет в пятницу во второй половине дня.

Предполагалось, что Путин и Трамп проведут личную встречу на предыдущем саммите "двадцатки" в Аргентине в ноябре 2018 года. Однако Трамп в последний момент отказался от участия в ней якобы из-за инцидента в Керченском проливе. Затем правительство США неоднократно предупреждало, что нового личного контакта Путина и Трампа не состоится, пока Москва не освободит украинских военных моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение порядка прохождения их кораблей через территориальное море России. Тем не менее от этой позиции Вашингтон впоследствии, как показывают планы проведения встречи Путина и Трампа в Осаке, отказался. Трамп лично несколько раз в преддверии саммита в Осаке подтвердил желание пересечься там с Путиным.

Полноформатного российско-американского саммита на этот раз не будет. Нет и фиксированной повестки дня встречи, хотя вопросы, которые обсудят в ходе беседы российский и американский лидеры, в общих чертах известны. "Ожидается, что это будет разговор, который окажется сосредоточен в первую очередь на вопросах региональной безопасности, в том числе Иране, Украине, Сирии, Ближнем Востоке. Они также затронут тему контроля над вооружениями и улучшения двусторонних отношений. Официальной повестки нет, но это те темы, обсуждение которых ожидается", - сказал упомянутый представитель вашингтонской администрации.

Он не исключил, что одной из тем обсуждения может стать и внутриполитический кризис в Венесуэле. "Официальной повестки встречи с президентом Путиным нет, но Венесуэла вполне может быть одной из тем обсуждения", - отметил он.

По словам Ушакова, Путин и Трамп сами определят повестку дня встречи.

Проблематика отношений с Россией неизбежно всплывает также на переговорах Трампа с Эрдоганом. Эти консультации, по всей видимости, будут едва ли не целиком посвящены ожесточенному давлению Вашингтона на Анкару, вызванному ее намерением приобрести зенитные ракетные системы С-400 у России. США угрожают Турции различными санкциями в случае выполнения ею своих обязательств по данному контракту, масштабными негативными последствиями для отношений Вашингтона и Анкары.

Китай и торговля

Другим ключевым пунктом пребывания главы американской администрации в Осаке обещают стать его переговоры с китайским руководителем, которые сконцентрируются на торгово-экономических вопросах.

Однако как признал во вторник в беседе с журналистами в Вашингтоне представитель исполнительной ветви власти США высокого ранга, на прорыв и заключение новой торговой сделки американская сторона не рассчитывает. Американское правительство пока исходит из того, что в лучшем случае лидеры США и КНР условятся в Осаке воздержаться от дальнейшего введения таможенных пошлин в двусторонней торговле.

Трамп в интервью телекомпании Fox перед вылетом предупредил о готовности не только продолжать следовать по пути взимания таможенных пошлин с товаров и услуг, импортируемых из Китая, но и приступить к постепенному свертыванию двусторонних экономических связей в случае проявления Пекином неуступчивости.

Впрочем, президент США одновременно допустил, что он и Си Цзиньпин могут достичь в Осаке договоренности, позволяющей прекратить торговую войну между США и Китаем.

Дискуссии на "двадцатке"

Непосредственно на саммите Группы двадцати Трамп, как заявила на предотъездном брифинге еще один представитель американской администрации высокого ранга, собирается прежде всего отстаивать выбранную им модель экономического развития. Рост экономики США при Трампе "контрастирует с ситуацией в экономике множества других развитых стран, которые бьются с собственными моделями роста, [сокращения] безработицы, [укрепления] доверия потребителей к инвестициям", убеждена эта специалист. "Поэтому, - продолжала ведущая брифинга, - мы [в Осаке] будем много говорить о политике, которая работает, включая дерегулирование [экономики], налоговую реформу, инвестиционные повестки дня, стабильность валюты, инновации".

В связи с этим представитель правительства США подтвердила, что американская делегация в Осаке будет говорить и о международной торговле, обеспечении равных условий для всех участников экономической деятельности в разных странах.

"Мы сталкиваемся с современными экономическими вызовами, которые представляют собой направляемую государством экономическую деятельность, кражу интеллектуальной собственности, принуждение к передаче технологий. Пошлины и нетарифные барьеры душат нашу возможность в полной мере пользоваться экономическими возможностями и расти вместе. Так что огромное внимание будет приковано к этому", - добавила ведущая брифинга.

Заключительная часть поездки

По завершении программы пребывания в Осаке Трамп отправится в Сеул на переговоры с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. Естественно, основное внимание стороны посвятят рассмотрению хода буксующих переговоров с КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова.

Администрация США указала, что Трамп не планирует использовать визит на Корейский полуостров для проведения возможной новой личной встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Отвечать на вопрос о том, намерен ли президент США вновь посещать демилитаризованную зону между двумя Кореями, американские должностные лица отказались.

Вечером 30 июня Трамп вылетит из Сеула в Вашингтон.