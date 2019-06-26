Организаторы митинга в Тбилиси анонсировали "Марш свободы"

ТБИЛИСИ, 26 июня. /ТАСС/. Участники многотысячного митинга в субботу в 19:00 (18:00 мск) устроят так называемый Марш свободы, пройдя несколько километров пешком от площади Республики до площади Свободы, заявил в среду на митинге у здания парламента в Тбилиси один из организаторов демонстрации Шота Дигмелавшили.

Скандал с российской делегацией и штурм парламента. Главное о событиях в Тбилиси

"Запомните, в субботу в семь часов вечера собираемся на площади Республики и устраиваем "Марш свободы" по площади Свободы. Передайте всем вашим знакомым", - обратился Дигмелашвили к митингующим.

Серия митингов началась в Тбилиси 20 июня. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, глава российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов, являющийся президентом МАП, занял кресло спикера. Недовольная этим фактом оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента.

Спецназу пришлось применить резиновые пули, слезоточивый газ и воду для разгона демонстрантов. В ходе беспорядков пострадали 240 человек, более 300 было задержано. В тюрьмах остаются трое демонстрантов.

Митинги возобновились и в среду. У здания парламента вновь собрался народ. Нынешний масштаб митинга уступает демонстрациям, которые устраивались в первые дни. Демонстранты символично завязали себе по одному глазу красными лентами, таким образом выразив поддержку тем людям, которые при разгоне митинга потеряли глаза. После того, как зазвучал гимн Грузии, митингующие подкинули повязки в воздух.