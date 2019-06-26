В Пентагоне считают, что покупка Турцией С-400 несовместима с ее участием в программе F-35

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Исполняющий обязанности министра обороны США Марк Эспер в ходе состоявшейся в среду в Брюсселе встречи с турецким коллегой Хулуси Акаром повторил, что покупка Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 несовместима с участием Анкары в программе создания истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

"Благодаря давним союзническим отношениям у глав [министерств] состоялась откровенная и прозрачная беседа, и. о. министра обороны Эспер повторил, что приобретение российских С-400 несовместимо с программой F-35, Турции не разрешат иметь и то, и другое", - говорится в распространенном в среду заявлении пресс-секретаря Пентагона Джонатана Хоффмана.

Хоффман отметил, что Эспер и Акар также обсудили ситуацию в Сирии, вопросы связанные с безопасностью и двусторонними отношениями, в том числе сотрудничество в области обороны и приверженность обеих стран НАТО.

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35.