В партии Зеленского считают, что Украине не стоит выходить из ПАСЕ

КИЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Партия "Слуга народа" не считает целесообразным выход Украины из ПАСЕ из-за возвращения туда российской делегации. Об этом в среду заявил глава партии Дмитрий Разумков.

"Что касается нашей позиции, я считаю, что сейчас выходить из ПАСЕ нецелесообразно. Мы можем, будем, когда станем представителями украинского парламента, отстаивать интересы нашего государства и на таких площадках. Поэтому неконструктивно, неправильно развернуться и уйти, несмотря на все события, которые, к сожалению, произошли", - сказал он в эфире "Украинского радио".

Участники сессии ПАСЕ 26 июня одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. Все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены. В знак протеста делегация Украины покинула сессию, ее поддержали представители Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии, Словакии и часть делегатов Польши.