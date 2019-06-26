В Киеве пообещали не допустить россиян в числе наблюдателей от ПАСЕ на выборы в Раду

КИЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Украина не станет запрещать наблюдателям от ПАСЕ следить за голосованием на парламентских выборах, но не допустит присутствия в их числе представителей России. Об этом в среду заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Помните, Украина четко сказала, что мы не будем принимать на своей территории наблюдателей ПА ОБСЕ от Российской Федерации, это была четкая позиция. Я подозреваю, что сейчас могут быть попытки направить нам от ПАСЕ наблюдателей с российскими паспортами, - сказала она в телеэфире украинского "5 канала". - Я хочу сразу четко заявить, что мы, очевидно, такого не примем".

Глава МИД Украины Павел Климкин 25 июня предложил депутатам Верховной рады отозвать направленное в ПАСЕ приглашение прислать своих наблюдателей на выборы в парламент 21 июля. Он отметил, что такое решение необходимо принять в случае подтверждения в ПАСЕ полномочий российской делегации.

Участники сессии ПАСЕ 26 июня одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. Все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены. В знак протеста делегация Украины покинула сессию, ее поддержали представители Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии, Словакии и часть делегатов Польши.