Испания призвала к проведению президентских выборов в Венесуэле

МАДРИД, 26 июня. /ТАСС/. Власти Испании призывают к проведению как можно скорее президентских выборов в Венесуэле для урегулирования кризиса в республике. Об этом заявили в среду в МИД королевства.

По информации министерства, исполняющий обязанности главы внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель "принял главу МИД [Венесуэлы] Хорхе Арреасу" в Мадриде. 20 июня и.о. министра также "провел видеоконференцию" с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо.

Боррель заявил об "обеспокоенности Испании серьезным гуманитарным кризисом", который переживает Венесуэла, уточнили в МИД. "Он также подтвердил позицию Испании", которая выступает за "мирное, демократическое урегулирование" ситуации, которое бы включало в себя "проведение как можно скорее президентских выборов в соответствии с международными стандартами". И.о. главы МИД также поддержал "процесс в Осло в качестве лучшей альтернативы" для урегулирования кризиса.