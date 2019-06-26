Власти Венесуэлы сообщили о предотвращенной попытке госпереворота и убийства Мадуро

КАРАКАС, 26 июня. /ТАСС/. Власти Венесуэлы предотвратили попытку государственного переворота, которая должна была быть предпринята 23-24 июня и предусматривала убийство президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщил в среду министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес.

По его словам, план заговорщиков состоял в том, чтобы захватить склады с оружием и военный аэропорт в Каракасе, а затем освободить из заключения экс-министра обороны Рауля Бадуэля, который в 2009 году был приговорен к длительному тюремному сроку по делу о коррупции, и провозгласить его президентом Венесуэлы. В заговоре участвовали несколько военных.

Иностранные наемники для убийства Мадуро

Как сообщил Родригес, у властей Венесуэлы есть доказательства, что противники действующей власти хотели воспользоваться услугами иностранных наемников из США, Израиля и Колумбии, чтобы убить ряд высокопоставленных чиновников. Киллеры были разделены на три группы. "Целью группы "Сукре" был захват и убийство президента Мадуро", - сказал Родригес. - Помимо Мадуро наемники должны были убить председатель Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо.

Кроме того, они должны были похитить главу Боливарианской службы разведки Густаво Гонсалеса Лопеса и министра внутренних дел Нестора Ревероля и захватить президентский дворец Мирафлорес. "В задачи группы "Улисес" также входило обеспечение безопасности Ландера. Как мы знаем, Ландер - это псевдоним, который использует [лидер венесуэльской оппозиции] Хуан Гуайдо", - добавил министр.

Более 50 часов видеодоказательств

Министр связи сказал, что у властей есть в распоряжении 56 часов видеозаписей, подтверждающих, что противники Мадуро планировали госпереворот. "У нас есть видеозаписи, которые представляют собой доказательства передачи оружия и денег [для осуществления переворота]", - отметил он.