Власти Венесуэлы сообщили о предотвращенной попытке госпереворота и убийства Мадуро

КАРАКАС, 26 июня. /ТАСС/. Власти Венесуэлы предотвратили попытку государственного переворота, которая должна была быть предпринята 23-24 июня и предусматривала убийство президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщил в среду министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес.
По его словам, план заговорщиков состоял в том, чтобы захватить склады с оружием и военный аэропорт в Каракасе, а затем освободить из заключения экс-министра обороны Рауля Бадуэля, который в 2009 году был приговорен к длительному тюремному сроку по делу о коррупции, и провозгласить его президентом Венесуэлы. В заговоре участвовали несколько военных.
Иностранные наемники для убийства Мадуро
Как сообщил Родригес, у властей Венесуэлы есть доказательства, что противники действующей власти хотели воспользоваться услугами иностранных наемников из США, Израиля и Колумбии, чтобы убить ряд высокопоставленных чиновников. Киллеры были разделены на три группы. "Целью группы "Сукре" был захват и убийство президента Мадуро", - сказал Родригес. - Помимо Мадуро наемники должны были убить председатель Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо.
Кроме того, они должны были похитить главу Боливарианской службы разведки Густаво Гонсалеса Лопеса и министра внутренних дел Нестора Ревероля и захватить президентский дворец Мирафлорес. "В задачи группы "Улисес" также входило обеспечение безопасности Ландера. Как мы знаем, Ландер - это псевдоним, который использует [лидер венесуэльской оппозиции] Хуан Гуайдо", - добавил министр.
Более 50 часов видеодоказательств
Министр связи сказал, что у властей есть в распоряжении 56 часов видеозаписей, подтверждающих, что противники Мадуро планировали госпереворот. "У нас есть видеозаписи, которые представляют собой доказательства передачи оружия и денег [для осуществления переворота]", - отметил он.
Он добавил, что им также удалось заполучить запись переговоров участников заговора. В ходе пресс-конференции, были продемонстрированы две такие встречи. "Мы не можем показать всего, потому что эти видеозаписи являются уликами в расследовании, которое ведет прокуратура", - отметил Родригес.
Кроме того, показания дали несколько заговорщиков, которых удалось поймать властям благодаря признанию старшего лейтенанта Карлоса Лосады Сааведры. По словам Родригеса, один из задержанных подтвердил, что Гуайдо знал о планах госпереворота и убийства чиновников. "Он сказал Гуайдо, что нужно сжечь все, чтобы спасти страну, и, по его словам, Гуайдо был согласен", - добавил министр.
Внешнее вмешательство
Как утверждает Родригес, заговорщикам помогали власти Чили и Колумбии. "Чего [Президент Колумбии Иван] Дуке, [глава Чили Себастьян] Пиньера и Гуайдо не знали, так это того, что уже 14 месяцев наша разведка следит за их операциями", - добавил министр.
По его словам, Вашингтон также помогал организатором госпереворота. "Участникам предлагали вид на жительство в США за содействие", - сказал Родригес.
Правительства США, Колумбии и Чили пока никак не прокомментировали эти заявления. Однако ранее Каракас уже неоднократно обвиняли Сантьяго, Боготу и Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы. Власти Чили и Колумбии называли обвинения абсурдными.