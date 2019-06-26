Словакия не ставит под сомнение решение ПАСЕ о восстановлении прав российской делегации

ПРАГА, 27 июня. /ТАСС/. Руководство Национального совета (парламента) Словакии не ставит под сомнение решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о восстановлении прав российской делегации в полном объеме. Об этом говорится в поступившем в ТАСС в среду совместном заявлении спикера высшего законодательного органа Андрея Данко и главы постоянной делегации Национального совета Словакии в ПАСЕ.

"Словакия не выходит из ПАСЕ и никаким образом не ставит под сомнение решение ПАСЕ о восстановлении прав российской делегации, - отмечается в документе. - Наоборот, российскую делегацию мы поддержали и решение ПАСЕ мы приветствовали".