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Возвращение России в ПАСЕ

Словакия не ставит под сомнение решение ПАСЕ о восстановлении прав российской делегации

ПРАГА, 27 июня. /ТАСС/. Руководство Национального совета (парламента) Словакии не ставит под сомнение решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о восстановлении прав российской делегации в полном объеме. Об этом говорится в поступившем в ТАСС в среду совместном заявлении спикера высшего законодательного органа Андрея Данко и главы постоянной делегации Национального совета Словакии в ПАСЕ.

"Словакия не выходит из ПАСЕ и никаким образом не ставит под сомнение решение ПАСЕ о восстановлении прав российской делегации, - отмечается в документе. - Наоборот, российскую делегацию мы поддержали и решение ПАСЕ мы приветствовали".

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СловакияРоссияВозвращение России в ПАСЕ
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