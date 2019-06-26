Генсек ОАГ отверг возможность военного вторжения в Венесуэлу

МЕДЕЛЬИН /Колумбия/, 27 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро отверг возможность проведения военной операции в отношении правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции в преддверии открытия 49-й сессии Генеральной ассамблеи ОАГ в Медельине.

"Что касается военного вторжения, то это будет нарушением принципов международного права. Никто не может просто так вторгнуться или атаковать другую страну", - сказал политик, отвечая на вопросы журналистов.

Альмагро подчеркнул, что ОАГ призывает страны региона "усилить дипломатическое давление на режим [президента Николаса] Мадуро".

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран.

Президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.