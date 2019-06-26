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Brexit

Джонсон не стал отвергать возможность приостановки работы парламента для реализации Brexit

При этом основной кандидат на пост премьера Великобритании заявил, что его "не привлекают такие устаревшие механизмы"

ЛОНДОН, 27 июня. /ТАСС/. Фаворит в борьбе за посты нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании Борис Джонсон не стал напрямую отвергать возможности приостановки работы парламента, чтобы обеспечить невмешательство законодателей в процесс реализации выхода страны из Европейского союза, хотя и признал, что такие сценарии его не привлекают. Свою позицию по данному вопросу основной претендент изложил в среду вечером во время общения кандидатов в премьеры с избирателями в Facebook.

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Джонсон не стал отвечать "нет" на вопрос о подобной возможности, а обошел вопрос стороной, дав понять, что рассчитывает на понимание депутатами Палаты общин необходимости воплощения в жизнь воли британского народа в вопросе о Brexit. "Меня не привлекают такие устаревшие механизмы, как назначение перерыва в работе парламента. Давайте доведем дело до конца, будучи гордой представительной демократией, которая задала народу этой страны вопрос, который получила на него очень простой ответ и которая честно пообещала претворить его в жизнь. И мы должны будем это сделать", - сказал фаворит премьерской гонки.

При этом Джонсон отверг идею прерывания летних парламентских каникул, чтобы предоставить депутатам нижней палаты возможность найти выход из сложившегося вокруг Brexit политического тупика в ходе внеочередной сессии в августе. "Я не убежден в том, что парламент должен заниматься улаживанием той проблемы, созданию которой он сам же и способствовал", - заметил кандидат, добавив, что "возможно, дополнительные заседания парламента - это не то, чего бы нам хотелось".

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер-министр Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. В итоге ЕС согласился перенести дату Brexit сначала на апрель - май, а затем и на 31 октября.

7 июня Мэй официально известила Комитет 1922 Консервативной партии об уходе с поста лидера тори, что дало правящей политической силе формальный повод для начала кампании по избранию своего нового главы. Однако до этого избрания Мэй будет продолжать оставаться премьер-министром страны и даже исполнять роль технического лидера своей партии.

В финальный этап выборов главы правящей партии вышли Джонсон и его преемник на посту главы британского МИД Джереми Хант. Имя нового лидера тори станет известно 23 июля, и уже на следующий день он должен будет вступить в полномочия премьер-министра Великобритании.

Теги
ВеликобританияBrexitДжонсон, Борис
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