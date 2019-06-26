Джонсон не стал отвергать возможность приостановки работы парламента для реализации Brexit

ЛОНДОН, 27 июня. /ТАСС/. Фаворит в борьбе за посты нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании Борис Джонсон не стал напрямую отвергать возможности приостановки работы парламента, чтобы обеспечить невмешательство законодателей в процесс реализации выхода страны из Европейского союза, хотя и признал, что такие сценарии его не привлекают. Свою позицию по данному вопросу основной претендент изложил в среду вечером во время общения кандидатов в премьеры с избирателями в Facebook.

Джонсон не стал отвечать "нет" на вопрос о подобной возможности, а обошел вопрос стороной, дав понять, что рассчитывает на понимание депутатами Палаты общин необходимости воплощения в жизнь воли британского народа в вопросе о Brexit. "Меня не привлекают такие устаревшие механизмы, как назначение перерыва в работе парламента. Давайте доведем дело до конца, будучи гордой представительной демократией, которая задала народу этой страны вопрос, который получила на него очень простой ответ и которая честно пообещала претворить его в жизнь. И мы должны будем это сделать", - сказал фаворит премьерской гонки.

При этом Джонсон отверг идею прерывания летних парламентских каникул, чтобы предоставить депутатам нижней палаты возможность найти выход из сложившегося вокруг Brexit политического тупика в ходе внеочередной сессии в августе. "Я не убежден в том, что парламент должен заниматься улаживанием той проблемы, созданию которой он сам же и способствовал", - заметил кандидат, добавив, что "возможно, дополнительные заседания парламента - это не то, чего бы нам хотелось".

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер-министр Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. В итоге ЕС согласился перенести дату Brexit сначала на апрель - май, а затем и на 31 октября.

7 июня Мэй официально известила Комитет 1922 Консервативной партии об уходе с поста лидера тори, что дало правящей политической силе формальный повод для начала кампании по избранию своего нового главы. Однако до этого избрания Мэй будет продолжать оставаться премьер-министром страны и даже исполнять роль технического лидера своей партии.

В финальный этап выборов главы правящей партии вышли Джонсон и его преемник на посту главы британского МИД Джереми Хант. Имя нового лидера тори станет известно 23 июля, и уже на следующий день он должен будет вступить в полномочия премьер-министра Великобритании.