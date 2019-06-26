СМИ: саудовские силы ПВО уничтожили беспилотник, выпущенный с территории Йемена

ТАСС, 27 июня. Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), выпущенный из приграничного с королевством района Йемена. Об этом в четверг сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление представителя аравийской коалиции Турки аль-Малики.

По его данным, беспилотник был запущен сторонниками мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы). Аль-Малики добавил, что БПЛА, направленный в сторону королевства, был сбит в йеменском воздушном пространстве.

Минувший ночью силам коалиции также удалось перехватить и уничтожить беспилотник, запущенный хуситами, в районе города Хамис-Мушайт на юго-западе страны. При этом, как заявили в коалиции, целью дрона являлись жилые кварталы.

В результате налета, проведенного в воскресенье хуситами с помощью беспилотников на аэропорт саудовского приграничного города Абха, один человек погиб и не менее 20 получили ранения.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.