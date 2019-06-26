НАТО приняла комплекс мер для сдерживания России без ДРСМД

БРЮССЕЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. Министры обороны стран НАТО утвердили в среду на встрече в Брюсселе пакет военных мер для сдерживания России, который будет активирован 2 августа после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на итоговой пресс-конференции, альянс пообещал активизировать разведдеятельность, увеличить количество военных учений, развивать системы ПВО и ПРО, а также модернизировать обычные вооружения.

НАТО пообещала "не размещать новые ядерные ракеты в Европе", но в то же время предупредила, что альянс параллельно намерен гарантировать "эффективность и надежность своего ядерного сдерживания". Вся дискуссия 29 министров об этих военных мерах против России заняла чуть больше часа.

Столтенберг в очередной раз возложил всю ответственность за односторонний выход США из ДРСМД на Москву, заявив, что Россия "еще во времена администрации Обамы" (то есть до 2017 года) нарушала этот договор. Столтенберг призвал РФ "вернуться в ДРСМД", то есть выполнить ультиматум США и ликвидировать все разработки новых крылатых ракет, в первую очередь 9М729. Москва неоднократно заявляла, что эти ракеты полностью соответствуют требованиям ДРСМД.

Несмотря на объявленный пакет мер военного сдерживания РФ, НАТО считает, что все это не осложнит диалог с Москвой в рамках Совета Россия-НАТО (СРН).

Ядерное сдерживание без ракет?

"Министры обороны стран НАТО решили не размещать новые ядерные ракеты в Европе после распада ДРСМД. Однако НАТО должна гарантировать эффективность и надежность своего ядерного сдерживания", - заявил Столтенберг.

В среду в рамках встречи министров обороны НАТО в Брюсселе прошло заседание Группы ядерного планирования НАТО. Результаты этой встречи носят закрытый характер.

Ряд экспертов в Брюсселе отмечает, что для наращивания ядерного потенциала в Европе США и НАТО не нуждаются в обязательном развертывании новых ракетных систем наземного базирования. Вместо этого они могут нарастить присутствие на европейском театре кораблей и подводных лодок с ядерным оружием и расширить количество ядерных вооружений воздушного базирования. В эту концепцию также хорошо вписываются планы США по разработки малых и сверхмалых ядерных зарядов для применения в том числе в неядерных конфликтах.

Неядерные усилия и диалог с РФ

"Мы согласовали набор мер, которые будут введены в действие в случае прекращения действия ДРСМД 2 августа. Они включают активизацию разведки и расширение военных учений, развитие систем ПВО и противоракетной обороны, а также обычных вооружений", - сказал Столтенберг, не раскрывая эти тезисы более подробно.

По версии НАТО, эти военные приготовления не осложнят диалог с Россией в СРН. Отвечая на соответствующий вопрос, Столтенберг заявил: "Ни в коем случае. Мы снова и снова даем понять, что призываем РФ к соблюдению договора. Меры, которые мы согласовали сегодня, будут реализованы, только если она не сделает этого. Поэтому мы продолжаем призывать Россию сделать это. Тогда договор может быть спасен. Мы демонстрировали желание ждать в течение многих лет".

По словам Столтенберга, НАТО предложила России провести новую встречу СРН по проблеме ДРСМД 5 июля, чтобы вновь призвать Россию уничтожить свои новые ракетные разработки, однако пока не получила ответ от российской стороны.

Надежды нет

НАТО не видит сигналов, что Россия готова до 2 августа выполнить ультиматум США об уничтожении крылатых ракет 9М729, чтобы сохранить ДРСМД.

"Мы не видим никаких свидетельств, что Россия намерена вернуться к соблюдению ДРСМД, - сказал Столтенберг. - В первую очередь, министры подтвердили, что Россия нарушает ДРСМД. Страны НАТО в этой связи единогласно поддержали решение начать процедуру прекращения действия договора, которая завершится 2 августа. Россия должна изменить свое поведение и перестать нарушать договор. Это единственный способ спасти ДРСМД, который в противном случае прекратит свое существование 2 августа".

"Россия создала, испытала и развернула свои новые ракеты SSC-8 (классификация НАТО для ракеты 9М729 - прим. ТАСС), которые способны нести ядерные заряды и могут достичь европейских городов в течение нескольких минут. В итоге в Европе нет новых американских ракет, однако есть российские", - озвучил Столтенберг позицию НАТО, которая в таком виде была сформулирована еще в декабре 2018 года.

Ультиматум США

Тогда США выдвинули России ультиматум с требованием уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают нормы ДРСМД. РФ отвергла эти претензии, заявив, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных ДРСМД параметров.

1 февраля США объявили о начале официальной процедуры расторжения ДРСМД. Она рассчитана на шесть месяцев, то есть со 2 августа договор утратит силу.

Перекладывая ответственность

Заявления США и НАТО об ответственности РФ за выход США из ДРСМД сами по себе выглядят анекдотично, особенно учитывая то, как тщательно и часто повторяет генсек НАТО фразы о "несомненных нарушениях Россией ДРСМД" и о том, что эту позицию США "полностью поддержали все стран НАТО", которые также "единогласно поддержали решение США о выходе из ДРСМД".

Москва еще в 2002 году предупреждала Вашингтон, что выход США из еще одного договора о контроле над вооружениями - Договора об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года - станет катастрофой для режима нераспространения, поскольку России неизбежно придется искать технические решения для преодоления глобальной системы ПРО, которую начали создавать США.

Прошло 17 лет. Глобальную систему ПРО США создать так и не смогли, хотя ее отдельные объекты уже появились у российских границ. Однако ракетной неуязвимости, которую, согласно планам 20-летней давности, глобальная ПРО должна была обеспечить США к 2018 году, Вашингтон не получил даже в отдаленном приближении. А вот режим нераспространения ракетных технологий оказался действительно сломан.

Все отличия между односторонним выходом США из Договора о ПРО в 2002 году и столь же односторонним выходом из Договора о РСМД в 2019 году заключается только в информационном сопровождении и попытках при поддержке стран НАТО переложить ответственность за действия Вашингтона на Москву. Плюс, с прекращением действия договора США получат новый аргумент для требования еще большего повышения военных расходов стран НАТО, которые будут необходимы для финансирования новых военных мер и разработок США, предпринимаемых "на благо альянса".