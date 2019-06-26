Два члена британской делегации проголосовали за подтверждение полномочий России в ПАСЕ

СТРАСБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Два британских парламентария, входящие в национальную делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), проголосовали за наделение делегации России полными полномочиями в организации. Такие данные содержатся в сводке голосования, размещенной на сайте ПАСЕ в среду.

Из 15 британских парламентариев, принявших участие в голосовании по резолюции о возвращении российской делегации всех прав в ПАСЕ, два представителя Палаты лордов барон Джордж Фулкес и баронесса Дорен Массей высказались за принятие документа. Остальные 13 представителей Великобритании, включая автора документа Роджера Гейла, выступили против. "Если вы [парламентарии] не проголосуете за поправки, которые ограничат полномочия России в ПАСЕ, то я буду рекомендовать вам не одобрять составленный под моим руководством документ", - отметил Гейл в ходе голосования.

Таким образом, в отступление от традиций делегат - составитель проекта резолюции фактически предлагал отклонить свой же текст. Однако его слова не оказали должного воздействия не только на соотечественников, но и на представителей других стран, которые большинством голосов одобрили резолюцию.

Согласно опубликованному отчету, Россию безоговорочно поддержали Исландия, Азербайджан, Австрия, Армения, Италия, Турция, Норвегия, Венгрия, Сан-Марино, Кипр, Португалия, Финляндия, Люксембург, Сербия, Мальта.

Мнения разделились в делегациях Швеции (3 - за, 3 - против). Подавляющее большинство германских парламентариев проголосовали в поддержку российской делегации, аналогично выступили законодатели из Франции, Нидерландов и Ирландии. Не было единого мнения у членов ПАСЕ из Бельгии и Андорры, часть из которых одобрила документ, а часть решила воздержаться во время голосования.

В основном позицию против заняли представители Швейцарии (3 - против, 1 - за) и Польши (7 - против, 1 - воздержался). Один из двух парламентариев Дании отдал свой голос в поддержку, другой выступил против. В полном составе отвергли документ делегации Украины, Румынии, Албании, Литвы, Латвии, Грузии, Эстонии.

Словакия, согласно информации на сайте ПАСЕ, также проголосовала против восстановления полномочий РФ. Однако в совместном заявлении спикера высшего законодательного органа Андрея Данко и главы постоянной делегации Национального совета Словакии в ПАСЕ (документ имеется в распоряжении ТАСС) говорится, что "Словакия... никаким образом не ставит под сомнение решение ПАСЕ о восстановлении прав российской делегации". "Наоборот, российскую делегацию мы поддержали и решение ПАСЕ приветствовали", - сказано в заявлении. За восстановление прав российской делегации в ПАСЕ голосовали три из четырех представителей Словакии, против был лишь один - Мартин Полячик, который действовал вопреки официальной позиции своей страны, подчеркивается в документе.

Возвращение России в ПАСЕ

Участники сессии ПАСЕ 26 июня одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. Все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены. В знак протеста делегация Украины покинула сессию, ее поддержали представители Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии, Словакии и часть делегатов Польши.